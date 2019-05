13 protsenti Eesti metsadest on range kaitse all

Kristine Hindriks Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist RUS

Lahemaa rahvuspark Foto: Madis Veltman

Eesti metsadest on võetud kaitse alla veerandijagu, millest omakorda 13% on range kaitse all. See seab piirangud metsa tavapärasele majandamisele või välistab viimase üldse.