"Puidust ehitamisel on suhteliselt lihtsad põhjendused. Eestis on puit kodumaine materjal ning enamiku vajalikust ehituspuidust saame oma riigi piires kätte. Teine oluline asi on see, et puidust ehitamisel on süsinikuheide oluliselt väiksem, võrreldes teiste ehitusmaterjalidega. Puidu süsinikuheide on kõige madalam ja siis kümneliste kaupa suureneb teiste peamiste ehitusmaterjalide heide. 1000 m³ puitu, 100 m³ klaasi, 10 m³ betooni, 1 m³ terast on CO2 emissiooni poolest võrdsed..."