DEBATT | Kes peaks saama kaitsealuse metsa eest kompensatsiooni?

Sageli juhtub, et ostes mingi metsamaatüki plaaniga seal peagi ka raiuda, seisab maaomanik fakti ees, et tema maal elutseb kaitsealune liik ja tema majandustegevus on piiratud või sootuks keelatud. Keelatud on see siis, kui tegemist on esimese kaitsekategooria liigiga.

Kompensatsioon vaid hoolivale metsaomanikule



Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv möönis, et omanikke on erinevaid nende suhtumise looduskiatsesse on samuti erinev, aga kui piirangud talle ikkagi kehtivad, siis tuleb leida ka mehhanism nende kompenseerimiseks.

„On loomulik, et sellisel juhul tuleb püüda leida kirik-keset-küla-lahendus. Samas võiks maaomanik olla uhke, et tema maale üldse kaitsealune, st haruldane liik üldse sigines,” rääkis ökoloog Mihkel Kangur. „Tegu on ühisvara tragöödia küsimusega, ja kuna meil on vaade metsale paregu liialt majandamise keskne, tuleb teatud eraomandit käsitleda siiski teatud mõttes ühisomandina.”

„Ühisvara säilitajatele peaks tõepoolest maksma kompensatsiooni, aga nendele mitte, kelle peamine eesmärk ongi kõik lageraietega maha võtta,” leiab Kangur.

Tänane reaalsus on see, et metsaomanikke, kes oma köögiaknast metsa näevad, jääb järjest vähemaks, emotsionaalset sidet oma metsaga jääb napimaks ning see kõik tingib ka suhtumise metsa kui omandisse. Paljud omanikud näevadki selles üksnes majandushuvi ja teenimisvõimalust.

Mihkel Kanguri sõnul on ettekujutus, et metsaga saab n-ö ratsa rikkaks, väga vale ja selle murdmine taandub värskelt metsaomanikuks saanud inimeste teadlikkuse tõstmise vajadusele.