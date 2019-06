Mis eesmärgid te olete endale ja erametsaliidule seadnud selleks ajaks, mil juhina ametis olete?

Püüame, et metsanduse arengukavast saaks metsanduse arengukava, mitte taandarengukava. Järgmisena tuleb looduskaitse arengukava, siiamaani on seda tehtud kabinetivaikuses, kuid tahaks, et see samamoodi käiks nagu metsanduse arengukava.

Meil on ka mõned projektid käimas. Koostöös Euroopa maaomanike organisatsiooniga on käimas projekt “Land is For Ever” ja tahame olla edaspidi tee­rajajaks.

Mis seal tehakse?

Püütakse leida uusi looduskaitse praktikaid, neid laiemalt levitada ja dokumenteerida. Euroopa Komisjon on sellest väga huvitatud ja ehk hakkab see edaspidi looduskaitse poliitikaid muutma.