Erametsaliit pakub põlevkivile kliimasõbralikuks alternatiiviks väheväärtuslikku puitu

“Kasvavad puud on aga süsiniku sidujad, tuues muuhulgas atmosfäärist tagasi ka sinna paisatud fossiilset süsinikku,” rääkis Uri. Ta lisas, et just seetõttu on metsadel, metsamajandusel ning puidu kasutamisel täita keskkonna seisukohast väga oluline roll. Uri nentis, et ka puidu põletamisel paisatakse süsinikku atmosfääri, kuid see pole fossiilset päritolu ning selle metsa tagasi sidumine on ainult aja küsimus.

Metsaomanike jaoks näeb erametsaliit puiduturu konkurentsi suurenemisel pigem positiivset mõju - mida rohkem on turul ostjaid, seda õiglasem ja stabiilsem on tõenäoliselt ka nõudlus ja hind. Samuti oleks mõistlikum ja ka kliima seisukohalt otstarbekam küttepuud kasutada nende kasvukohale võimalikult lähedal, selmet neid eksportida tuhandete kilomeetrite kaugusele. Samas ei tohi uue turuosalise toetamise mõjul tekkida olukorda, kus ahjudesse satub muidu ka mujal tööstustes kasutust leidev kõrgema väärtusega puit.

Arvestades meie majandusmetsade koosseisu, on ainult kütmiseks sobiva puidu osakaal ka tulevikus üle kolmandiku raiutavast puidust. Seetõttu ei näe me ohtu, et täiendavate küttepuu kasutamise võimaluste tekkimine kutsuks esile kõrge loodusväärtusega vanade metsade raiumise või väärtuslikuma puidu energeetikas kasutamise.