FOTOD | Aasta metsamajandajaks kuulutati Harjumaa metsaomanik Ardi Allikmets

Kogu pere metsapäeva ja metsamajandajate konkurssi korraldava Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul kandideeris parima metsamajandaja tiitlile 13 metsaomanikku, kes paistsid kõik valdkonnas positiivselt silma.

“Metsamajandajate konkurss näitab meile igal aastal, kui eriilmelised on Eesti erametsaomanikud. Ka tänavu oli iga kandidaat ja tema mets oma nägu, kuid ühiseks jooneks kõigi osalejate seas oli oma metsa hoidmine ja selle jätkusuutlik majandamine,” ütles Eelmaa tänavust konkurssi kommenteerides. “Kindlasti jätkame konkursi korraldamise traditsiooni ka edaspidi. Tuliseks kippuvates metsandusaruteludes on see heaks meeldetuletuseks, keda erinevad otsused ja piirangud tegelikult mõjutavad,” peab Eelmaa metsaomanikest rääkimist ja nende tegemiste tutvustamist oluliseks.

Hindamiskomisjon hindas kandidaatidele kuuluvate metsade olukorda, metsanduslike vaateid ja põhimõtteid. Komisjoni liige Tiit Kosenkranius tõdes, et esimese kolme koha vahel oli punktiseis üsna tasavägine, kuna tegemist on tublide metsamajandajatega. Esimese koha sai Harjumaa metsaomanik Ardi Allikmets, teise koha Viljandimaal tegutsev Martin Kõdar ja kolmanda Põlvamaa metsamees Martin Kalk.

"Konkursi võitjaks sai kaalutlemise tulemusena Ardi Allikmets, kes on metsamajandamise kõrval ka aktiivne ühiskonnaliige ja osaleb järjepidevalt nii metsaühistu kui ka külaseltsi tegemistes. Seejuures on tänavune võitja kandnud eeskujulikku hoolt oma metsa eest, olles samal ajal keskendunud maaelu taastamisele ja hoidmisele," ütles ta.