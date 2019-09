FOTOD ja VIDEOD | Tunnustatud metsamajandaja sekkub looduse toimetamisse vaid nii palju, kui hädavajalik

Parima metsamajandaja konkursi eelmise aasta võitja Lauri Salumäe viis sel korral, Kogu pere metsapäeval 26. augustil huvilised oma metsadesse ekskursioonile.

Vanaisa talu maad olid nõuka-ajal ühismajandi käsutuses ja sealt võib leida nii tihedates ridades kuusekultuure kui ka untsu läinud "looduse ümberkujundamise" projekte.

Ringkäik algas endisele kartulipõllule looduslikult tekkinud männikust. Mobiilifoto: Mari Kartau

Kõrval oli männimets ja sealt need seemned tulid. Mida kaugemale, seda hõredamalt. Salumäe aga leiab, et las ta olla nii, nagu loodus tahtis, ega hakka seal midagi olulist muutma. Mõnesse liiga hõredasse paika on ta küll kuuske ja kaske juurde istutanud.

Sellelt eraldisest sõid sõralised männi ära, aga kuusk on tänu jahimeestele kasvamishoo sisse saanud. Mobiilifoto: Mari Kartau

Eelmisest metsaringist alles jäänud veidi alla 100aastane mänd. Mobiilifoto: Mari Kartau

Niigi kivisele maale on potsatanud lisaks veel kivikülv. Mobiilifoto: Mari Kartau

Kolme mõisa piirikivi. Mobiilifoto: Mari Kartau

Selles kultuuris on palju kuuski, mille latv on allapoole kaardus. Salumäe sõnul on tegu geneetilise hälbega. Mobiilifoto: Mari Kartau

Tagapool paistev lehtpuuvõsa annab aimu, milline näeks see kuusekultuur välja, kui siin poleks 15 aastat tagasi valgustusraiet tehtud. Mobiilifoto: Mari Kartau