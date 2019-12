Hõimurahva hiiepalvuse ajatu foto võitis Hiite kuvavõistluse peaauhinna

Lummaval ja ajatuna tunduval must-valgel kuval on näha hiiemetsas põlvitavaid ja seisvaid inimesi. Võidupilt jäädvustati soome-ugri tänavuses kultuuripealinnas Marimaal Mokri rajooni Untšo (vn k Šorunža) küla Mer Oto hiies sügispalvuse ajal.

Autor Aleksei Nasõrov töötab Venemaa uudisteportaali RIA fotokorrespondendina. Võidupilti kommenteerides sõnas ta, et looduslikke pühapaiku pildistades on vaja vaadata neid südame ja hingega.

Kuvavõistluse hõimurahvaste auhinna (300 eurot) võitis 9 aastane Juliana Salieva, kes osales tänavu sügisel koos emaga Baškorstani Kombojali (vene k. Jambaevo) külas elavate maride ühispalvusel Mer Küsoto hiies. Pildil on jäädvustatud vahetu hetk peale ühispalvust, kus mõned inimesed ootavad järjekorras, et kõnetada pühapuud isiklike palvetega. Võidupildi autor Juliana Salieva õpib Baškorstani Bolšesuhojazovo kooli 4. klassis.

Palve. Baškortostani Vabariik, Janauli rajoon, Kombojali (vene k. Jambajevo) küla, mari püha hiis. Foto: Juliana Salijeva

Kuni 16-aastaste laste ja noorte auhinna (200 eurot) pälvis Valjala Põhikooli 5. klassi õpilane Sofia-Margaret Vaiksaar, kelle võidupildil on jäädvustatud Valjala Rambamäe püha kivi. Kuvale lisab väärtust see, et jäädvustatud paik ei ole kaitse all ning selle külastamine ja pildistamine hoiab kivi unustusehõlma vajumast.

Rambamäe ohvrikivi. Eesti, Saaremaa, Valjala. Rambamäe ohvrikivi. Foto: Sofia-Margaret Vaiksaar

Kuvavõistluse eriauhinnad määrati teemades „Hiis“, „Looduskaitse pühapaigas“, „Virumaa pühapaik“, „Hiie valu“, „Tervis“ jt. Kokku anti välja 18 auhinda, millest 12 said Eesti ja 6 välismaal elavad autorid.

Võistluse hindamiskogusse kuulusid loodusfotograaf Arne Ader, kunstnik Epp Margna, ajakirjanik Helen Arusoo ning fennougrist Patrick Juho-Ville O'Rourke. Võistluse eesmärk on põliste looduslike pühapaikade kui inimkonna vanimate looduskaitsealade jäädvustamine ja väärtustamine.