Linnastunud ühiskonnas on metsaomanikud (ka siis, kui ise linnas elavad) ühed nendest, kes jäävad metsa kaudu ikkagi seotuks looduse ja maamaastikega, nad on oma tegevusega nende maastike mõjutajad. Kõige õnnelikum variant on, kui metsaomanik ise elab selles väärtuslikus maastikus, mille ta loonud on.