Viimastel aastatel on varasemast teravamalt esile kerkinud kriitika metsaraie aadressil. Inimesi kuuleb sageli ütlemas, et lageraieid näeb üha rohkem. Jah, näebki. Eriti autoaknast.

Nõukogude ajal hoiti teeäärseid metsi riigikaitselistel eesmärkidel raietegevusest puutumatuna, ent nüüd on need küpseks saanud ning raied sinnagi jõudnud. Ja tõesti – inimene, kes on ühe koha peal aastakümneid tavapäraselt metsa näinud, ehmub, kui selle asemel lagendiku leiab. Ta oli harjunud teise pildiga ja uus tekitab vastumeelsust. Kas ongi oht, et maanteedelt peatselt ainult lagendikke näeme?

Et teada saada, mida metsaomanik enda omandiga tulevikus plaanib ette võtta ja millised on üleüldse tema väärtushinnangud, tellis SA Erametsakeskus vastava uuringu.