Ühelt poolt on hea teada, et tule puhkedes on olemas suutlikkus sellele võimalikult kiiresti piir peale panna, teisalt aga ei pruugiks suuremat osa neist põlengutest puhkedagi, kui inimesed vaid mõistaks, kui hõlpsasti tuli valla pääseb.

Kulu ei põletata mitte üksnes seetõttu, et putukad ei hukkuks, vaid ka seepärast, et see on tõesti ohtlik.