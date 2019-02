Hoopis teistsugused noodid on kostnud rahva suust aga siis, kui hundid juhtuvad lambakarjas käima või mõnele koerale kallale tungima. Avaldatakse arvamust, et hunte on siinmail juba nõnda arvukalt, et varsti ei julge lapsigi enam õue saata. Ja kurjustatakse keskkonnaagentuuriga, kes ei anna huntide küttimiseks piisavalt lube.