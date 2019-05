Kliimakangelased: kas labidaga metsas või loosungiga tänaval?

Kolmandat põlve metsamehe sõnul on kliimamuutustele, mille tagajärgi me veel keegi õieti ei tea, tugev ja elujõuline puu päris kindlasti vastupidavam kui metsameeste keeles “üleseisnud mets”. "Loomulikult peab ka vana metsa mõistuse piires alles jääma," lisab ta.

"No mitte kuidagi ei tahaks uskuda, et meie hulgas on neid, kes tõsimeeli räägivad halvustavalt metsa istutamisest, et tegu on rohepesuga ning et metsa tagasi istutamine on müüt ja üleüldse üks kole tegu.

Aga nagu ikka, mida suuremat lollust avalikult ja kõva häälega propageerida, leidub alati inimesi, kelle arvates on nüüd maailma päästmas just see õige uus prohvet. Ja see nakkab!"

Kes on KLIIMAKANGELASED?

Loe pikemalt, vaata videoid ja interaktiivset graafikut Metsalehest:

SUUR LUGU | Eesti mets peegeldab rahva traagilist ajalugu