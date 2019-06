Kui eelmisel aastal oli Eesti keskkonnaameti metsaspetsialistide hinnangute järgi üraskikahjustusi kokku 122 hektarit, siis ainuüksi tänavuse aasta esimese kvartali jooksul on üraskikahjustusi tuvastatud juba 129 hektaril.

Üraskite aktiivsuse suurenemist seostatakse ilmastikuolude muutustega. Põuased ja soojad suved on vähendanud hariliku kuuse loomulikke kaitsemehhanisme, see omakorda on viinud üraskirüüste kiire kasvuni.