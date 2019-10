Looduskaitseaktivist Indrek Vainu protesteerib looduskaitsetööde vastu Soomaal

Nagu videost näha, siis kände on raiutud alal oluliselt hõredamalt, kui oleks metsamaal. Ekraanitõmmis

Liikumine Eesti Metsa Abiks postitas üleeile Youtube'i Indrek Vainu video, milles ta väidab, et RMK teostab kaitsealal raieloata raiet. RMK esindaja selgitab, et tegu on looduskaitseliste töödega.