Lõpuks valib metsakogu enda hulgast välja kaks esindajat, kes osalevad maikuus huvirühmade aruteludel, kus tehakse ettepanekuid arengukava teksti.

Üks, kes end peagi, kui registreerimisvorm metsakogusse kandideerimiseks avati, kirja pani, on staažikas metsakorraldaja ja metsakonsulent Ülo Vendland. Tema huvi on kogus kaasa lüüa, et esindada metsamajandajajate huve.