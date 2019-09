Arvamusfestivalil käima lükatud rahvaalgatus “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” on ligi kuu ajaga kogunud veidi üle 2000 allkirja.

“Algatusega soovitakse riigilt kiiret tegutsemist kliimamuutuse pidurdamiseks teaduspõhiste ja kogu ühiskonda kaasavate õiglaste lahenduste kaudu,” seisab selles.

Tähelepanuväärne on, et retoorikasse on tekkinud mõiste “õiglane”.