Ei – kuna rebane tekitab jäneses hirmu, tundub talle ka päikeses helklev karusnahk jõle. Või kui käib sõda ning vaenlane ründab, kas sõdur siis mõtleb: neil on ju tegelikult õilsad eesmärgid – mis oleks, kui laseks end selle ratsionaalse argumendi tõttu siiski vallutada? Taoline mõtegi oleks keelatud ja hukutav.

Metsasõjast rääkides meenutatakse sageli, et lähtuma peaks ratsionaalsetest teadmistest, mitte emotsioonidest. On aga üks aspekt, millest pole palju räägitud. See on psühholoogiline, inimlik tegur.