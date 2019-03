Liinitöö leiutamine Fordi tehases ületas igasugused senised tootlikkuse piirid. Peagi hakkas inimene ka kosmosesse kippuma, sest planeedi piirid tundusid piiravalt ahtad.

Aina kõlavamaks muutub nende hääl, kes leiavad, et inimtegevus on jõudnud looduse taluvuse piirideni. Mida siis teha, et säilitada elamisväärne keskkond ning ühtlasi ka ise ellu jääda?