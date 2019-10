Veidral kombel on sedaviisi, et mida vähem inimene kliimast teab, seda täpsemalt oskab ta ennustada lõplikku hävingut. Mida enam on kirjutajal aga pistmist teadusega, mis mõne otsa pealt reaalselt kliimamuutusi uurib, seda vähem kõlab tekstis konkreetseid ennustusi.

Kliimadebati käilakuju Greta Thunbergi mõju kliimale on veel vara hinnata. Kindlasti mõjutavad tema algatatud ja temast inspireeritud keskkonnaprotestid ja aktivismilained poliitikuid maailma eri nurkades. Mis suunas, seda näitab aeg.