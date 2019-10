Metsamasinate 20aastase koolituskogemusega on paras tulevikku vaagida

Milline võiks olla aga metsamasinajuhtide tulevik? On neid üldse vaja või töötavad siis metsas hoopiski isejuhtivad masinad? Tauri Kakko Intrac Eesti ASist nii kiiret arengut ei luba.

“Töö metsas on keeruline nii masinale kui inimesele. Näiteks harvesterijuhil on vaja töö käigus teha olulisi otsuseid – milline puu langetada, kuidas järgata. Valed otsused võivad metsaomanikule väga kalliks minna. Neid otsuseid masin veel teha ei suuda. Nii et harvesterijuht jääb tööle ikka pikaks ajaks,” on Kakko veendunud.

Kui on selge, et masinaoperaator jääb, siis missugused oskused peaksid tal olema? Ja töötingimused?