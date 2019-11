Igal aastal küsivad metsaomanikud metsameetme toetusvoorust raha peamiselt noore metsa hooldusraiete tarvis. Suurema osa taotlustest kiidab Erametsakeskus ka heaks, ent ligi kolmandik metsaomanikele eraldatud toetustest jääb välja maksmata, sest hooldustööd metsas on jäänud tegemata. Seega jääb ka toetusraha saamata, sest kuigi taotlus toetada hooldusraiet nooremas kui 30aastases metsas on Erametsakeskuselt jaatava vastuse saanud, makstakse raha välja alles siis, kui tööd metsas ka päriselt tehtud on.