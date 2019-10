METSATEADLANE HARDI TULLUS: puidutoorme väljaveoga oleme banaanivabariigi staatuses

Kas me oskame puiduga, mida mets ja maa meile annavad, väärikalt ümber käia?

"Vestlesin ühe juhtiva meediaomanikuga, kes suhtub metsandusse väga kriitiliselt. Kui ma küsisin, et kust teie ajalehe paber tuleb – mis puuliigist, mis maalt, mis tehasest –, siis sellest polnud tal õrna aimugi.

Kuhu läheb meie paberipuit? Võileivahinna eest Soome ja Rootsi, kus luuakse sellele lisandväärtus.

Tihti on nii, et kui meil on kõht täis ja tuba soe, siis oleme kriitilised mõtlemata, kuidas ja miks on meil kõht täis ja tuba soe.

Me ei tahtnud taasiseseisvudes ainult demokraatiat ja iseseisvat riiki, me tahtsime väga selgelt ka turumajandust ja eraomandit. Me nägime, kuhu sotsialism viis. Praegu ma näen metsanduse puhul ja ka paljudes muudes valdkondades palju sotsialistlikke ideid, et mitte nimetada seda hullemat."