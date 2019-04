Metsatervenduse osaühing alustas metsaistutusega

„Tavaliselt alustatakse 15. aprilli paiku,“ märkis Rallmann.

Nii varakult saab tema sõnul alustada seetõttu, et kevade algus on varane, ka talv polnud külm ning ka asukoht – Lõuna-Eesti mängib rolli.

„Põhja-Eestis on lankidel veel lundki, aga Lõuna-Eestis saame istutama hakata,“ nentis metsaülem.

Mulda lähevad kõigepealt männi potitaimed, esmajoones kuivadele lõunapoolse kallakuga lankidele.

Külm liiga ei tee

Kui taim on õigesti istutatud, mis tähendab, et ta on niivõrd sügaval, et potimulla osa saab katta ühe-kahe sentimeetrise mineraalmulla kihiga, ei tee võimalikud öised külmad taimedele liiga. Ka ei näpista külm Rallmanni sõnul võrseid, sest taimed on alles puhkeseisundis.

Metsaülem tõdes, et varakult istutustöödega alustada tuleb seetõttu, et tööjõudu napib, ent istutusmahud kõikjal Eestis on küllalt suured.

„Et hakkama saada, tuleb kogu võimalik aeg ära kasutada,“ selgitas ta.

Hooaja kestus sõltub paljuski ilmadest, kuid kestab vähemasti poole maini.

Metsatervenduse OÜ kavatseb istutada kevadel 380 000 taime, nii mände, kuuski kui ka kaski.

Ettevalmistus käib

Osaühing Tornator Eesti kavatseb istutama hakata reedel-laupäeval. „Praegu veame taimi vaheladudesse valmis,“ lausus ettevõtte metsandusjuht Andres Lavrenov.

Istutamisega alustavad nad Läänemaa ja Põlvamaa Peipsi äärsetel lankidel, seejärel peagi ka saartel.

„Talv oli soe ja märg, lumi sulas kiiresti ja hakkab tekkima oht, et liivased alad kuivad juba läbi,“ iseloomustas Lavrenov saarte olusid, lisades, et parasjagu on saartel käsil ka männi seemnete külvamine.

Tornator Eesti istutab sel kevadel natuke vähem kui 1,8 miljonit uut puud, lõviosa sellest moodustavad kuused – 1,4 miljonit.