Käesolevast õppeaastast on Rapla Vesiroosi kooli noortel võimalik metsas toimuvaga tutvust teha spetsiaalses metsaklassis, mis rajati kooli Põhja-Eesti Metsaühistu eestvedamisel.

Valgamaa Metsaühistu juhatusse kuuluv Helju Leosk on piirkonna kooliõpilastele aastaid korraldanud kevadisi istutuspäevi, mille noored on väga hästi vastu võtnud.

Vardi korraldab õpilastele aastas 6–7 õppepäeva, kus tutvutakse nii puuliikide, metsloomade kui ka jahindusega.