Nii Eesti kui Soome riigimetsades tuleb kliima parandamiseks otsida dialoogi ja istutada puid

Nagu Eesti RMKs, nii ka Soomes on praegu eriti aktuaalne kodanike kaasamine metsandusse.

Igal inimesel on mingi seos metsaga, seda tuleb aktsepteerida. Alati ei saa nõus olla kõigi seisukohtadega, aga nõustuda tuleb, et oluline on dialoog. Tõsi – see võib olla keeruline, nentis Koipijärvi.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas tõi välja, et Eesti mets peaks täiendavalt siduma kuus miljonit tonni süsinikdioksiidi, et kliimat parandada.

“Kümne aasta jooksul on metsas võimalik teha ainult ühte asja, mis parandab kliimat – istutada tühjale maale puid. Ja seda me suudame üsna kerge vaevaga teha, sest meil on olemas nii teadmised, inimesed kui ka riistad,” tõdes ta.