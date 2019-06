Ootame põnevusega säästva metsanduse positiivset programmi

Mis saaks kellelgi rohelise ilmavaate vastu olla, kui rohelised põhjendaksid usutavalt ära, millega toidetakse inimesi ja kuidas luuakse materiaalseid väärtusi, kui lõpetada ära tootmine ja ressursside kulutamine kujul, nagu me seda praegu tunneme.

Näiteks energeetika kohta on selline üsna usutav plaan tehtud. Mõneti on see juba ka teoks saanud – vaadake, kui palju meil on päikesepaneele ja tuuleparke, võrreldes selle ajaga, kui too plaan tehti. Seetõttu ma usun, et põlevkivimajandust lõpetada on võimalik, eriti kui õiglaselt sellest väljuda.

Metsamajanduse vastu võitlejad ei ole aga suutnud põhjendada seda, miks on seni Eestis viljeldud metsamajandus halb, ega pakkuda ka realistlikku alternatiivi.