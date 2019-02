Potentsiaalsed metsa vääriselupaigad – kas näiline probleem või näiline konflikt?

Metsa majandamise seisukohalt jääb potentsiaalsete VEPide mõte hämaraks.

“Osaliselt on nimekirjas aastaid tagasi raiutud eraldised, kus tegelikult midagi kaitse väärilist pole,” imestab ASi Barrus palgi ostujuht Lauri Junkin.

Mullu kevadel said potentsiaalsete VEPide nimekirja need sertifikaati omavad ettevõtted, kes Eesti FSC tegevjuhi Indrek Talpsepa sõnul “ostavad kontrollitud puidu tarneahela standardit järgides puitu nendelt aladelt, mis ei ole FSC metsamajandamise sertifikaadiga kaetud”.

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüür leiab, et suurenenud on üldsuse huvi keskkonnasäästlikult varutud puidu osas ja sellest tingitult on väga oluliselt laienenud sertifitseerimine.