PUIDUTURU HINNAÜLEVAADE | Hinnad on langusele pööranud, suurim kukkuja on paberipuit

Heiki Hepner RUS

Paberipuiduturu hinnalangus on eriti märgatav okaspuupuidu puhul. Priit Simson

Puiduturg on nüüd languses. Enim on odavnenud okaspuupaberipuit. Langenud on ka okaspuu- ja kasepalgi ning lehtpuupaberipuidu hind.