PUIDUTURU HINNAÜLEVAADE | Männi-, haava- ja lepapalgi hind on püsinud augusti tasemel

Heiki Hepner RUS

Okaspuupuidu hinnalangus on samal ajal alla 4% ja haavapuidul pisut üle 3%. Ingmar Muusikus

Sügis on alanud langeva puiduturuga. Ainsana on augusti tasemel püsinud männi-, haava- ja lepapalgi hind. Kõigi teiste sortimentide hinnad on langenud, iseäranis kase sortimentidel.