Kui eelmisel kuul oli männipalk okaspuupalkidest ainus sortiment, mis odavamaks ei läinud, siis nüüd – kuu hiljem – on männipalgi hind protsendi võrra kasvanud. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hinnatrend laias laastus sama. Aastataguse ajaga võrreldes on kõik neli sortimenti märgatavalt odavnenud.

Kase jämesortimendid ei odavnenud oktoobris nii palju kui septembris, kuid poole protsendi ümber jäi hinnalangus siiski.