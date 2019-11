Raul Kirjanen: metsandus on tänapäeva maa sool

"See on suur konflikt ühiskonnas, kus kõik ootavad riigilt midagi, aga üha vähemad saavad aru, et riigieelarvesse ei tule raha iseenesest. Tööstus on ja jääb Eesti üheks olulisemaks tööandjaks ning maksumaksjaks. Metsa- ja puidutööstusel on lisaks veel see eelis, et suur osa pakutavatest töökohtadest on hajutatud üle Eesti ja tihti maapiirkondades. Seega on metsa- ja puidutööstus koos põllumajandusega Eesti regionaalpoliitika nurgakiviks. Ma arvan, et see on ka sõnum, mida riik peaks palju rohkem ühiskonnas selgitama.

Kui vaadata, kes metsanduse teemal negatiivseid sõnumeid avalikku arvamusse suruvad, siis neid kõiki finantseerib valdavalt maksumaksja. Alates mittetulundusühingutest ja lõpetades õppejõududega.

Siit tekib ka selge konflikt – selleks et oma rahastust õigustada, on vaja teha lärmi, olgu see siis asja eest või mitte. Alles eelmisel kolmapäeval ründasid jällegi keskkonnaorganisatsioonid otseselt kõrget riigiametnikku – seekord siis keskkonnaministeeriumi asekantslerit. Vaadake allakirjutanud organisatsioonide aastaaruandeid, neid kõiki peab maksumaksja ülal."