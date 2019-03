Riik andis vääriselupaikade kaitseks raha juurde

Erametsakeskuse juht Jaanus Aun nentis, et rahanappuse tõttu on vääriselupaikade lepinguid viimastel aastatel vähe sõlmitud. Nüüd suurendas keskkonnaministeerium selleks ette nähtud eelarvet poole võrra.

Täiendava 80 000 euroga aastas võiks juba sõlmitud lepingute maksumust ja mahtu arvestades kaitselepingutega kaetav ala kasvada umbes 250 hektari võrra.

Pane tähele Natura 2000 toetusvoor toimub 4.–22. aprillini Aprillis saab looduskaitseliste piirangute eest taas Natura hüvitist küsida. Kokku makstakse hüvitisteks 4,32 mln eurot. Hüvitist makstakse looduskaitseliste piirangute eest Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala. Toetuse määrad hektari kohta on sihtkaitsevööndis 110 eurot aastas ning Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot aastas. Taotlusvooru kogueelarve on 4,32 miljonit eurot. Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis, kuhu on võimalik sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või pangalinkide abil. Taotluse täitmisel on metsaomanikele abiks metsaühistud üle Eesti. Lisainfo taotlemise tingimuste ja metsaühistute kohta erametsaportaalist.

Mis on vääriselupaik?

Vääriselupaik on eriline metsaala, kus suure tõenäosusega esineb kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualteid või haruldasi liike. Riigimetsades võetakse vääriselupaigad automaatselt kaitse alla, erametsades on nende kaitse aga vabatahtlik.

Tuvastamaks, kas metsas asub vääriselupaik, on parim abimees avalik metsaportaal. Vasakult tulbast tuleb valida alammenüü “Looduskaitse” ning selle all lülitada sisse kiht “Vääriselupaigad”. Seejärel on inventeeritud vääriselupaigad kaardil värvitud helepruuni tooniga.

Vääriselupaiku kaitseb erametsaomanik juhul, kui ta seda soovib, kohustuslik see pole, kuid nende kaitsmise soosimiseks võib eraomanik sõlmida riigiga 20 aastaks ametliku lepingu. Siis lepivad metsaomanik ja riik kokku, et omanik jätab väärtusliku metsaosa majandamata ja riik hüvitab seetõttu saamata jääva tulu.