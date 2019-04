RMK selgitab: raierahu perioodil tehakse lageraieid vaid haigetes metsades ja alusmetsata männikutes

Mida tähendab lageraie puhtmännikutes ja miks seal on hetkel raied lubatud, selgitab Hiiumaal Kõpu poolsaarel Lepistupao looduskaitseala kõrval toimuva raie näitel RMK Edela regiooni juht Aivar Laud.

"Tegemist on puhtmännikuga, kus puudub alusmets ja seetõttu linnud ka ei pesitse. Täpsemalt on tegemist majandusmetsas pohla kasvukohatüübis teostatava lageraiega," ütleb Laud ja lubab, et raie lõpetatakse paari päeva jooksul

Laud juhib tähelepanu, et RMK tõi ka raierahust teavitavas pressiteates välja, et lageraieid jätkatakse sel perioodil haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes, kus puudub alusmets. Nimelt pesitsevad linnud just alusmetsas, mistõttu enamikes metsatüüpides lageraieid ei tehta.