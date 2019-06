RMK uuest kaardirakendusest näeb riigimetsas tehtavaid metsatöid

RMK metsatööde kaardirakenduse leiab aadressilt www.rmk.ee/metsatoode-kaart. Kaardil nähtavad metsatööd hõlmavad kogu metsa eluringi – uue metsapõlve rajamist, kasvatamist, hooldamist ja raiumist.

Kaart valmis koostöös Maa-ametiga. Kaardi avavaates on rohelisega kuvatud kogu RMK hallatav maa ja punasega kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.

Kaarti suurendades ilmub nähtavale esmalt RMK metsakvartalite võrgustik ja seejärel RMK metsaeraldised. Metsaeraldisele vajutades näeb infot eraldise suuruse, peapuuliigi, vanuse ja viimati toimunud töö kohta. Infot kavandatud metsatööde kohta näeb, kui kaardi kõrval asuvas menüüs vastavad kihid sisse lülitada. Metsaistutuse ja noore metsa hooldustööde plaanid on toodud jooksva kalendriaasta kohta. Harvendus- ja uuendusraie info on välja toodud, kui selle kohta on väljastatud metsateatis.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on RMK veebilehelt leitav kaart loodud selleks, et kõik huvilised saaksid end lihtsa vaevaga riigimetsas toimuvaga kursis hoida.

„Eesti inimeste huvi metsade ja nende majandamise vastu on märgatavalt tõusnud ja see kaart on hea võimalus vaadata ise järgi, kuidas riigimetsade eest hoolt kantakse,” sõnas Kallas. “RMK lähtub oma tegevuses soovist, et igal järgmisel põlvkonnal oleks samaväärselt meiega nii noort, keskealist kui ka küpset metsa ning võimalus kasutada nende metsadega kaasnevaid hüvesid.“

RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest valdav osa – enam kui 1 miljon hektarit – on metsamaa. Igal aastal paneb RMK uut metsapõlve kasvama ligi 11 500 hektaril, teeb 42 000 hektaril noore metsa hooldust, 8500 hektaril harvendusraiet ja 11 000 hektaril uuendusraiet.