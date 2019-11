Inimtekkeline kliima soojenemine on sama kindel kui see, et maakera on ümmargune, kinnitab Cambridge’i Ülikooli teadlane Annela Anger-Kraavi. Veiko Uri Eesti Maaülikoolist lisab: “Lepime kokku, et kliima muutub ja inimesel on selles oma osa, muidu pole edasisel jutul mõtet.”

Kliimamuutuste leevendamiseks pakub mets süsiniku sidumist ja talletamist ning ka biomaterjale, eriti pika elueaga puittooteid ja kodumaist biokütust. Kahe viimati märgitu puhul tuleb arvestada kindlasti ka asendusefekti, mis tekib, kui fossiilsete materjalide kasutamist vähendada.

Kõik kolm – kliimamuutuste mõjud metsale, metsa roll kliimamuutuste leevendamises ja kohanemises – on omavahel seotud ning neid tuleb kindlasti käsitleda koos.