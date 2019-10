Kolm aastat tagasi hakkas Võru lähistel Varese külas tööle Toftani peenpalgi saeveski, mis töötleb 80–200 mm läbimõõduga kolmemeetriseid palke, seetõttu on ettevõte väga huvitatud, et säärases mõõdus palgiks sobilik puit jõuaks nende õuele, mitte ei tehtaks kütteks ega keedetaks võõrsil tselluloosiks.

Saeveski tegevjuhi ütlust mööda on nad uurinud, miks jäävad õiged valikud metsaraiel tegemata, ning nimetab peamise põhjusena asjaolu, et harvestere kasutatakse režiimis super manual mode.