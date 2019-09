Tselluloositehase kavandajad jäid 2,9 miljoni euroga miinusesse

Kui sellele lisada 2017. aastal saadud 468 000 euro suurune puhaskahjum, siis tekitas puidurafineerimistehase projekti kavandamine ettevõttele veidi enam kui 2,9 miljoni euro suuruse augu, selgub Est-For Investi eelmise aasta majandusaruandest.

Projekti eestkõnelejad Aadu Polli ja Margus Kohava astusid mullu detsembris Est-Fori juhatusest tagasi ning sealt alates on juhatuse ainus liige vandeaudiitorina tegutsev Mart Nõmper.

Est-For Investi omanikeks on tuntud puiduärimehed läbi oma muude firmade. Osakapital on jagunenud võrdselt kuueks osaks, mille omanikeks on OÜ Tristafan (Mati Polli), OÜ Kaamos Group (Kaido Jõeleht), OÜ Ivard (Peeter Mänd), AS Lemeks (Jüri Külvik), OÜ Combiwood (Virko Lepmets; Toomas Mets jt) ning OÜ Caspar Re (Tiit Nilson).