Tutvu 12 tänavuse hiiesõbraliku ettevõtmisega!

Tunnustuse saajate seas on ansambel Metsatöll ja Marko Matvere, kelle kontsertvideo „Koduhiite kaitsel“ jõudis tänavu vaatajate ette. Harjumaal Jüris elav ettevõtja Viktor Jaave on aga püha kivi kaitseks lausa masinate ees seisnud ja hiljem selle ümbrust loodushoidlikult hooldanud. Tunnustusest kuuldes sõnas Viktor Jaave:

„Mul on väga hea meel, et tänapäeval on inimesi, kes hiisi au sees hoiavad. Olen ka ise pidanud oluliseks pühi kive kaitsta ja hooldada. Nõukogude ajal tuli seista silmitsi ekskavaatoriga, et kivid saaksid oma iidsel paigal edasi olla. Loodame, et hiied säilivad ka tulevikus.“

Hiiesõbralike tegude tunnustamisega soovib Hiite Maja väärtustada pühapaikade hoidjaid, tutvustada ühiskonnas hiite hoidmise head tava ning aidata kaasa pärandi ja terve elukeskkonna säilimisele.

Hiiesõbralikud ettevõtmised 2019

1. Jüri Arstikivi hoidja Viktor Jaave

Harjumaal Vaskjala (Jüri) kihelkonna Jüri alevikus Sarapiku tn 4 kinnistul metsas asub põline looduslik pühapaik – suure vaagnataolise lohuga Arstikivi. 1980. aastatel, kui kolhoos tahtis Arstikivi ja selle naabruses asuvat lohukivi ära vedada, kaitses põliselanik Viktor Jaave kivi niivõrd innukalt ja visalt, et see jäeti rahule. Hiljem on Viktor Jaave hoolitsenud kivi ümbruse eest ja tutvustanud selle pärimusi noorsoole. Esivanemate pärandit hoides ja väärtustades on Viktor Jaave eeskujuks kõigile Eesti inimestele.