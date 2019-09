Üha enam kogub populaarsust sügisene metsaistutus

Keskühistu Eramets, kes pakub taimede tellimise võimalust kõigile metsaühistutele, kogub tellimusi augustikuu lõpuni, kuid ühistu tegevjuhi Priit Jõeääre sõnul võib hinnanguliselt öelda, et sügisel saab nende vahendusel mulda ligi 500 000 taime, millest lõviosa moodustavad avajuursed kuusetaimed ja postikuused, ent tellitud on ka männi potitaimi. „Istutusmahud kevadega on siiski tagasihoidlikud – aasta alguses osteti nelja miljoni taime ringi,“ märkis Jõeäär.

Istutusaeg on lühike

Tegevjuhi jutu järgi on sügisene istutamine aina enam levinud, kuna viimastel aastatel on kevadine istutusperiood kuivade ilmade tõttu suhteliselt lühikeseks jäänud ning metsaühistud isegi on teadlikkuse tõstmisel ning müütide murdmisel kõvasti tööd teinud.

Eesti suurima metsaühistu, Ühinenud Metsaomanikud metsakasvataja Risto Susi selgitusel on septembris taimede mulda panemisel oma plussid: sügisel on muld niiske ja kuivamisoht minimaalne, taim alustab kevadel kiiremini kasvu ja saab rutem üle istutusstressist. Ka tööjõudu on lihtsam leida, kuna mahud on väiksemad. Samas peab silmas pidama, et istutamise aeg on piiratud, sest taim peab olema kasvu lõpetanud ja jõudnud juurduda enne külmade saabumist – muidu võib puu külmaga mullast välja kerkida ning hukkuda.