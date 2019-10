Võitjaks kuulutati Local CO2, Local Offseti loodav platvorm, mis viib kokku erametsaomanikud ja vastutustundlikud ettevõtted, et võimaldada ettevõtetel oma CO2-emissioone neutraliseerida Eestis kohapeal.

Teisisõnu saaks ettevõtted metsaomanikelt, kes oma metsas lageraie tegemata jätavad, osta süsinikukvoote, et enda tekitatavaid emissioone seeläbi neutraliseerida.

Väga tõenäoliselt ei jää n-ö sahtlisse ka Eesti Puitmajaliidu eestvedamisel moodustatud meeskonna Virtual Factory loodud digilahendus, mis koondab siinsete majatehaste ressursid ühe virtuaalse tehase alla. See võimaldaks näiteks üheskoos täita suuri ehitustellimusi.