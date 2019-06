VIDEO | Maaleht võrdles eri vanuses metsa sama vanade inimestega

Ivar Soopan Ajakirjanik RUS 1

Kolmandat põlve metsamees Mart Erik teab, et iga kaotatud inimelu kohta on kasvanud tuhandeid puid. Kas 6-aastane mets on mõttetu võsa? Aga 6-aastane laps? Vaadake ise!