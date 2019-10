2019. aasta seenehooaja ülevaade | Seeneniidistiku tegevust mõistusega ette ei aima

Kuu keskpaiku ilmus esimene valgete seente rinne. Intensiivsus oli lausa hullumeelne, kuid ussitanud seeni oli samuti meeletult. Üheaegselt ilmusid haavapuravikud ja haruldased kasepuravikud. Esmamainitud said hooaja kangelasteks. Kuu lõpus ilmusid otsekui kõigi riisikate eelluurena välja kase- ja männiriisikad. Korralikult areneda nad aga ei saanud. Seenepataljonid paluvad vihma!

18. juuli. Esimene valge seen - harilik kivipuravik (Boletus edulis) Foto: Anatoli Tarassov

20. juuli. Esimesed haavapuravikud (Leccinum albostipitatum) Foto: Anatoli Tarassov

August

Paiguti harvad vihmad. Suplejad rõõmustavad, seenelised kurvastavad. Pannile kõlbavatest kohtab suuremas koguses üksnes kukeseeni. Riisikaid näeb harva.

1. august. Kollakaspruun kärbseseen (Amanita fulva) Foto: Anatoli Tarassov

24. august. Tavariisikas (Lactarius trivialis) Foto: Anatoli Tarassov

September

Teine võimas valgete seente rinne on nagu esimenegi ülimalt ussitanud. Juhtival positsioonil on haavapuravikud. Silma hakkab esimene valge riisikas, kuid nende hulk jääb napiks. Esindatud on küll pea kogu võimalik seente valik, välja arvatud harilikud külmaseened ja puidu-sametkõrgesed. Oktoober juba läheneb, kuid tatikuid ega riisikaid ikka pole.

1. september. Esimene valge riisikas (Lactarius resimus) Foto: Anatoli Tarassov

5. september. Esimene kirju puravik (Leccinum varicolor) Foto: Anatoli Tarassov

10. september. Harunev korallnarmik (Hericium coralloides) Foto: Anatoli Tarassov

Ülaltoodud ülevaade kirjeldab peamiselt Ida-Virumaad. Üksikud retked naabermaakondadesse võib tähelepanuta jätta. Vaieldamatult on piirkondlikke eripärasid ja iseärasusi, mis tulenevad pinnasest, ilmastikust, metsaliigist jne isegi meie väikeses Eestis.

Mis siin Eestist rääkida, Isegi ühes metsas võib märgata üllatavaid ja täiesti loogikavastaseid seenemetamorfoose! Näiteks leidsin ma möödunud aastal ühes kohas väikeselt maa-alalt paarkümmend ilusat puravikku. Sel aastal olen pidevalt sama „seeneaeda“ külastanud, aga seal on tühjus. Samas on ka juhtunud, et tulen oktoobri lõpus, kui näib, et pole enam mingeid võimalusi edukaks seeneretkeks, metsast terve korvitäie puravikega.

Niisiis ei saa seente alal midagi ette ennustada, seentesse saab üksnes uskuda!

Edu kõigile!

P.S. Viimatise, 24. septembri retke tulemused: saabus kolmas valgete seente rinne. On selge, et seeneniidistik on kahest eelnevast ilmumisest juba kurnatud, kuid see-eest on seened vähem ussitanud. Nüüd sõltub kõik ilmast. Foto: Anatoli Tarassov

Artikkel avaldati algselt RMK loodusblogis.