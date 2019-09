Aasta lõpuks lubab riik Harju- ja Ida-Virumaa ajaloolised pühapaigad kaardile kanda

Eesti riigi erinevate ametite info looduslike pühapaikade kohta on puudulik ja seepärast käib selliste piirkondade inventeerimine. Eestis on hinnanguliselt 3000 looduslikku pühapaika, millest umbes 450 on muinsuskaitse all ning ligi 90 looduskaitse all üksikobjektidena. Selliste pühapaikade parema kaitse tagamiseks on alates selle aasta 1. maist muinsuskaitseseaduses uus mälestise liik – ajalooline looduslik pühapaik.

Eile kohtunud keskkonnaminster Rene Kokk ja kultuuriminister Tõnis Lukas rääkisid võimalustest, kuidas õige informatsioon ajalooliste pühapaikade kohta jõuaks võimalikult kiiresti metsaomanikeni. Keskkonnaminister Rene Kokk: "Ajalooliste pühapaikade kaart tuleb võimalikult kiiresti korda saada, sest praeguses olukorras ei pruugi metsomanikud teada, et raiuvad või plaanivad raietöid mõnes pühapaigas."

„Maa hinge tuleb tunda. Ja selles asjas on Eesti kogu Euroopaga võrreldes oma ajalooliste looduslike pühapaikade uurimisel ja tähistamisel täiesti unikaalne. Samas on meil veel nii mõndagi teha. Muinsuskaitseamet jätkab oma tublit tööd ja hiljemalt järgmise aasta lõpuks on üle poolte ajaloolistest looduslikest pühapaikadest kaardistatud. Kõikidel inimestel peaks olema võimalus kaardi pealt näha, et kas tal on au omada ajaloolist looduslikku pühapaika,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Esimene katse luhtus