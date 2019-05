Aastaraamat: möödunud suvel tõusis ühe jõe temperatuur koguni 29,9 kraadini

Kui siiamaani ilmusid aastaraamatud kodulehel PDF-formaadis, on see tänaseks ümber vahetatud interaktiivsema ja kasutajasõbralikuma ArcGIS kaardiloo vastu. See võimaldab üheaegselt huvilisel uurida nii kaardirakendust, graafikuid kui neid saatvaid kommentaare.

Kvartaliülevaade on pooloperatiivne kokkuvõte veevarudest Eesti jõgedes ja järvedes, kus püsiseirejaamade abil seiret tehakse. Ülevaates esitatakse kvartali seire esialgse analüüsi tulemused. Andmeid võrreldakse pikaajaliste keskmiste ning ekstreemsete väärtustega, et kirjeldada lõppenud kvartali veeolusid. Vaata siit.

Pinnavee hüdromeetriavõrgu koosseisu kuulus 2018 aastal 55 veetaseme jaama jõgedel, millest 54-s arvutati äravool ja 6 veetaseme jaama järvedel-veehoidlatel.