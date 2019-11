Ahto Kaasik: Eesti rahva au ja uhkus – Suur ja Väike Taevaskoda – on omal kombel ka meie häbiplekk

Väheteadlikud tavakodanikud pole ainsad, kes püha loodust rikuvad. Riigiametid on paigutanud aastakümnete jooksul mitut sorti plekk- ja plasttahvleid sadade kaitsealuste kivide, puude, koobaste, allikate ja teiste pühapaikade ette. Vale pole see, et riik sel moel oma kohalolu tähistab, vaid see, kuidas ta seda teeb.

Praegusel juhul on tegu vandalismiga, sest kunstlikud tähised varjavad-reostavad vaadet, mõjuvad võõrkehana, segavad loodusobjektide külastamist ja pühapaikade kasutamist. Näiteks Pärnu-Jaagupi hiiepärna Ertsma Suurkivi juures on silte kogunenud terve joru.

Vanad betoonist looduskaitsetähised olid märksa looduse- ja maalähedasemad. Ka uusi silte-poste saab paigutada nii, et need asuvad kaitstavast mälestisest sobivas kauguses, näiteks tee, raja või põllu ääres. Vahel piisab olukorra parandamiseks sellestki, kui silt mõned meetrid eemale tõsta.

Loodusmälestiste reostamine tuleb lõpetada ja sildid on vaja paigutada mõistlikku kaugusse. Valitsevast inetusest on muidu saamas esteetiline norm. Arusaamise avardamiseks aga tasuks kujutleda, mis juhtuks, kui keegi kraabiks kümnete kirikute krohvitud seinad tihedalt täis oma nimesid. Kirikute altarite ees aga seisaksid silmatorkavad plekktahvlid ja plastpostid ning vaimulikud teeksid talaaride hõljudes nende ümber endale teed.