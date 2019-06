Aidu karjääri uputatud loom osutus koeraks, ent juhtumit täpsemalt uurima ei asuta

“Kuna jutt oli sellest, et tegemist võib olla kadunud hundiga, siis läksid meie inspektorid asja kontrollima ning tõmbasid ta välja. Loom osutus koeraks,” selgitab keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul.

Ta ütleb, et kuna keskkonnainspektsioon tegeleb metsloomadega, siis saanuks uputatud koera uurimise edasi politseile, ent sel korral seda ei tehtud.

"Korjus oli vees juba tugevalt lagunenud ja edasist uurimist oleks olnud raske läbi viia, mistõttu viidi see Uikala prügilasse, kus see nõuetekohaselt utiliseeriti," ütleb Tuul. "Koera juures polnud mingeid tunnuseid, et teda identifitseerida. Samas, kui keegi midagi teab, saab ta vihje loomulikult edasi anda."

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on kiiduväärt keskkonnainspektsiooni kiire ja asjatundlik tegutsemine.

„Jaanipäev on eestlastel suur püha ning pole tavapärane, et sellel ajal toimuks aktiivset tegutsemist. Küll aga edenesid asjad karjääris leitud looma osas operatiivselt ja korrektselt. Täname nii kodanikku teatamise kui Keskkonnainspektsiooni asjaolude selgitamise professionaalsuse eest,“ ütles Korts.

Vaatamata sellele, et karjääris uppunud loom oli koer, on siiski tegemist julma ja šokeeriva teoga, mille EJS üheselt hukka mõistab. EJS on ühtlasi huvitatud veebruaris Sindi paisust päästetud, ent kaduma läinud hundi saatuse kindlaks tegemisest.

Keskkonnainspektsioon on hundi osas alustanud loata jahipidamise alusel väärteomenetlust. See ei tähenda siiski, et loata jahipidamise fakt oleks tõendatud - eelkõige kogub inspektsioon menetluse käigus erinevat informatsiooni.