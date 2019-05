Akvaarium arvutiekraanil | Läti jõekaamera näitab silmude kudemist

"Raķupe kunstlik kärestik on suurepärane näide jõesilmu kudemispaiga tingimuste parandamisest, mistõttu valisimegi selle veealuse kaamera asukohaks," rääkis erinevaid looduskaameraid üles seadnud Jānis Ķuze. "Seda otsepilti võib kasutada kui looduslikku akvaariumit, mille elanikud pidevalt vahetuvad. Ülekanne on huvitav ka öösel, mil erinevat liiki kalad prožektorivalgusesse ujuvad."

Raķupe on Irbe vesikonda kuuluv suhteliselt sügav ning pideva kõrge veetasemega jõgi. See on üks väheseid kopratammideta jõgesid Lätis, kus silmud ning lõhelised kudevad.

Paari aasta eest loodi sinna kärestiku rajamisega kunstlik silmude kudemispaik. Sarnaseid töid tehti Lätis esimest korda ning juba esimesel kudemishooajal täheldati seal kümneid jõe- ja ojasilmusid.

Eelduste kohaselt algab silmude kudemine mai esimesel poolel ning kestab kaks-kolm nädalat.