Aleksei Turovski: loomadega liiklusõnnetuste sagenemine on peamiselt tingitud metsaraie intensiivsusest

Zooloog Aleksei Turvoski sõnul muutuvad juba suve teisest poolest loomad märksa aktiivsemaks, mistõttu juhtub ka maanteel loomadega õnnetusi suve teisel poolel ja sügisel reeglina päris palju.

"Näiteks hakkavad kevadised rebasepojad suve teises pooles pesa hülgama ja oma elu elama. Siis liiguvad nad noortele omaselt veel üsna ettevõtlikult, ent hooletult, ja nõnda kuni sügiseni välja. Sõralistel aga algab sügise hakul innaaeg, mis võib kesta talveni. See toob omakorda esile loomade aktiivsema käitumise, näiteks isaste turniirid, aga ka üldiselt rohkem liikumist," ütles ta.

Kindlustusseltsi Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk ütles, et võrreldes 2017. aastaga kasvas mullu loomadega juhtunud õnnetuste arv 22%. 2019 näitab tema hinnangul samuti kasvamise tendentsi, kuna 2017. ja 2018. aasta statistika järgi juhtub 60% õnnetustest alles sügisel.

Turovski lausus, et viimastel aastatel on õnnetuste arv loomadega kasvanud seoses inimhäiringute suurenemisega loomade elukeskkonnas, mis on peamiselt tingitud kiiresti tõusnud metsaraie intensiivsusest.

"Päris inimmõjudeta metsa kui elukeskkonda suurmetsloomadele väljaspool reservaate ja kaitsealasid eriti Eestist enam ei leiagi, seega on loomad sunnitud uutesse keskkondadesse ja peavad isegi rohkem liiklema. Ka jahihooaeg paneb loomad liikuma. Seda eriti ettearvamatult just olukorras, kus metsamassiivid on raiesmike tõttu katkenud," selgitas ta.