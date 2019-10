ANIMATSIOON | Vaata, kuidas põdrapull Maru kahe aasta vältel Tallinn-Tartu maanteed ületas

Mõne aja eest valminud põdralehm Kertu avalikustatud käigud EJS kodulehel pälvisid suurt huvi.

Kose-Mäo põtrade liikumisuuringu raames on valminud järgmine animatsioon – seekord põdrapull Maru teekonnast ligikaudu kahe ja poole aasta vältel. Kasutatud on asukohapunkte alates looma kaelustamisest 11. veebruari varahommikul 2017 kuni augusti lõpuni 2019.

Maru sai GPS jälgimisseadme kaela Paide vallas Otiku külas ca 1,5 km kaugusel olemasolevast Tallinn-Tartu maanteest. Maru käib küllaltki julgelt üle maantee, tema enamasti kasutatavaks ületuskohaks on kujunenud lõik Purdi ebatsuugapuistu juures (Annast 2 km Tartu poole). Tegu on kohalikele jahimeestele hästi teadaoleva ulukite teeületuskohaga, kus sagedased on olnud ka metskitsede, varasemalt ka metssigade ületused.